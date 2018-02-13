Главу Cobalt арестовали

Арестован лидер преступной группировки Cobalt, ограбившей более 100 финансовых организаций и являвшейся, по данным ЦБ, главной угрозой для российского банковского сектора в 2017 году. О задержании лидера группировки правоохранительными органами Испании в городе Аликанте сообщили в понедельник в Европейском полицейском агентстве (Европол), оказавшем поддержку в проведении расследования совместно с ФБР, а также полицией Румынии, Белоруссии и Тайваня. Как прокомментировали задержание в Интерполе, масштаб потерь от действий группировки был крайне значительным, злоумышленники крали до €10 млн за раз.НовостьГлубокий интернет: что там происходит и как туда попастьО задержании еще одного члена группировки, но уже в Киеве, сообщили сегодня в пресс-службе Департамента киберполиции Нацполиции Украины. 30-летний киевлянин занимался разработкой и поддержкой надлежащей работы эксплойтов, которые использовали уязвимости в наиболее распространенных среди пользователей программных продуктах.Группировка Cobalt названа в честь используемой ею для атак вполне легальной программы Cobalt Strike, с помощью которой хакеры внедрялись в инфраструктуру банка, а затем выводили средства через карточный процессинг, международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT или же платежную систему Банка России.ЦБ называл группировкой главной угрозой для банковского сектора 2017 года. В прошлом году злоумышленники из этой группировки похитили деньги из 11 российских банков, суммарный ущерб составил 1,5 млрд руб.НовостьЭпидемия хакерского криптомайнинга: заражено на 8500% больше компьютеровНаиболее крупный вывод средств был из банка «Союз» (73-е место по активам) летом этого года. Получив доступ к процессингу, злоумышленники «заменили» дебетовые карты на кредитные без лимита и сняли деньги через банкоматы стороннего банка. Попали в систему хакеры с помощью рассылки фишинговых писем, одно из которых открыл операционист банка. По словам собеседника «Ъ», близкого к правоохранительным органам, у банка похитили 400 млн руб.Последняя известная атака на российский банк данной группировки была в декабре 2017 года: хищение 11 млн руб. из крымского Севастопольского морского банка (291-е место по активам). Деньги были выведены через собственные банкоматы банка.«До сегодняшнего дня члены группировки, имеющие хоть какое-либо значение в действии данного преступного сообщества, оставались на свободе, — рассказывает собеседник “Ъ” в правоохранительных органах.— Задерживали либо лиц, используемых злоумышленниками для снятия средств в банкоматах, либо рядовых членов группировки».Вероника Горячева...