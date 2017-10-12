| | Hyundai модернизирует свой первый хот-хэтч
Авто

Hyundai модернизирует свой первый хот-хэтч

Hyundai модернизирует свой первый хот-хэтч
Пока точной информации о грядущих новинках нет.

В июле 2017 года компания Hyundai вышла в новую для себя нишу. Модель i30 N стала первым для марки горячим хэтчбеком, обозначив спортивные амбиции бренда.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на carclub.ru.

Двухлитровый турбомотор в зависимости от исполнения выдает 250 или 275 л.с. и пока агрегатируется только с шестискоростной механикой.
Автоматизированной коробки нет, и это упущение будет исправлено только в конце 2019 года, когда мощный двигатель подружат с семиступенчатым преселективным роботом. С механикой хэтчбек разгоняется до сотни за 6,2 секунды и достигает максималки в 250 км/ч.

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Ранее глава N-подразделения Hyundai Альберт Бирман (прежде он руководил BMW M!) заявил, что у компании будет несколько заряженных моделей. В том числе — с полным приводом...

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