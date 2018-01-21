В Китае открыли торговый автомат по продаже автомобилей 

В Гуанчжоу в Китае открылся торговый автомат по продаже автомобилей, сообщает TechCrunch.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на ria.ru.
Автомат был создан в рамках сотрудничества между компаниями Ford и Alibaba. В многоэтажном здании стоят десятки автомобилей Ford, пользователь может выбрать понравившуюся ему машину с помощью мобильного приложения и взять ее на тест-драйв на три дня.
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Пользователи сервиса также получат скидки на услуги, предоставляемые Alibaba, отмечает TechCrunch...