BMW анонсировал премьеру электрического кроссовера

Компания BMW до конца нынешнего года представит новый электрический кроссовер на базе X3. Об этом сообщает BMWBlog.com со ссылкой на генерального директора баварского бренда Харальд Крюгер. По его словам, серийное производство автомобиля под названием iX3 начнется в 2020 г. Как сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru, публичный дебют машины может состояться в апреле 2018 г. на автосалоне в Пекине.
«В течение года мы представим целый ряд электрических концептов, которые позже пойдут в серию. Среди них, например, первый полностью электрический iX3», — заявил топ-менеджер.
По неофициальным данным, запас хода у новинки составит около 480 км. Таким образом, электрический кроссовер BMW сможет составить конкуренцию Audi E-tron, Mercedes EQ C и Jaguar I-Pace. Скорее всего, электрический iX3 визуально будет сильно отличаться от стандартного X3.
Всего к 2025 г. компания BMW планирует выпустить 25 серийных электрифицированных моделей. Из них 12 будут оснащаться полностью электрическими силовыми установками. Запас хода у машин составит около 700 км. В свою очередь, гибриды смогут проезжать исключительно на электротяге до 100 км.
В планах немецкого бренда в нынешнем году реализовать по всему миру около 140 тыс. автомобилей с электрифицированными силовыми установками, К концу следующего года в планах BMW вывести на дороги как минимум 1,5 млн гибридов и электрокаров.
Читайте также: Стала известна дата презентации самого быстрого кроссовера Jaguar
Начиная с 2021 г. электрокары баварского бренда начнут оснащаться автопилотом третьего уровня. В этом же году начнутся испытания машин, оснащенных беспилотными системами четвертого и пятого уровней...