В Китае представили электромобиль с запасом хода 500 километров

В Китае дебютировала обновленная версия электрокара Denza, совместно разработанного c немецким концерном Daimler и местным автопроизводителем BYD (доля в совместном предприятии – 50:50).
Denza 500 выглядит, как пятидверный хэтчбек, однако в действительности представляет собой четырехдверный седан с коротким задним свесом. После рестайлинга модель получила новую фальшрадиаторную решетку, в центре которой расположен порт для подключения зарядного кабеля, а также другие фары головного света, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru.
В салоне появился увеличенный до девяти дюймов сенсорный дисплей мультимедийной системы. Кроме того, разработчики создали специальное мобильное приложение, указывающее автомобилистам расположение электрических «заправок», которых в Китае насчитывается более 112 тысяч.
В совместном предприятии Daimler и BYD отметили, что новинка прошла серию тяжелых испытаний в различных условиях, включая тесты при температуре -40 градусов Цельсия.
Denza 500 получила усовершенствованный блок аккумуляторов на 70 кВт-ч и ряд модернизаций, позволивших снизить массу автомобиля. Запас хода электрокара увеличился до 500 км — на 100 км больше по сравнению с предыдущей версией.
Denza 500 будет доступна в Китае в двух исполнениях — базовой Lifestyle и топовой Aurora. Агрегаты первой способны выдавать 115 л.с. и 290 Нм крутящего момента, а мотор более дорого варианта развивает 190 сил и 300 Нм. Такой электрокар ускоряется с места до 100 км/ч за 10,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 150 км в час.
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В Китае цены на Denza 500 начинаются с отметки 299 800 юаней (около 47 500 долларов), а электромобиль в исполнении Aurora обойдется в 329 800 юаней (52 300 долларов).
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