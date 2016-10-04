Толванен расторг контракт с «Йокеритом»

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
Под Киевом умер ветеран АТО
Розыск педофила: в Киеве ударили электрошокером и изнасиловали ребенка
Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Адвокаты Савченко получили весомый аргумент: в Украине указали на важный момент в громком деле
Сотрудники спецслужб: у Климкина сделали громкое заявление о высылаемых из Украины дипломатах РФ
Украина накачана оружием: выдающийся СБУшник оценил вероятность теракта в Раде по "сценарию Савченко"
РЎРЁРђ Рё РїРѕР»-Р•РІСЂРѕРїС‹ РІС‹СЃС‹Р»Р°СЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… РґРёРїР»РѕРјР°С‚РѕРІ. В«РС‚Р° РїСЂРѕРІРѕРєР°С†РёСЏ РЅРµ РїСЂРѕР№РґРµС‚ Р±РµСЃСЃР»РµРґРЅРѕВ», вЂ“ РїРѕРѕР±РµС‰Р°Р»Рё РІ РњРР” Р Р¤
Исполняющим обязанности прокурора Набережных Челнов стал Айдар Галиев
Экономика
Украинцев ждет резкий рост тарифов на электроэнергию
За три года мощности биогазовых установок в Украине выросли втрое
Украина повысила антидемпинговые пошлины на российскую селитру
Расследование МЭРТ по серной кислоте носит заказной характер, - импортер
В Кирове выявили опасный теплоход
События
СБУ расследует причастность Портнова к аннексии Крыма
"Агенты ФСБ": в МИД рассказали о секретной службе российских дипломатов
В Раде прокомментировали выдворение дипломатов РФ
Кравчук обратился к украинцам с предложением по Донбассу
Умер основатель "МММ" Сергей Мавроди
Социум
В США опустелый город времен золотой лихорадки трансформировали в уютный курорт
Кот, копирующий голос хозяйки, насмешил Сеть
Крупный улов: Сеть в восторге от хвостатого "полицейского"
В Сети высмеяли «модный образ» спикера российского МИД
Новый хит: кот, проигнорировавший наглую собаку, прославился на весь мир
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Толванен расторг контракт с «Йокеритом»
«Бостон» и «Виннипег» в плей-офф, кризис «Далласа» продолжается
РЎР±РѕСЂРЅР°СЏ Р РѕСЃСЃРёРё РїРµСЂРµРґ С‚СЂРµРЅРёСЂРѕРІРєРѕР№ РїРѕС‡С‚РёР»Р° Р¶РµСЂС‚РІ РІ РљРµРјРµСЂРѕРІРѕ РјРёРЅСѓС‚РѕР№ РјРѕР»С‡Р°РЅРёСЏ
РњР°С‚С‡Рё Р•РґРёРЅРѕР№ Р»РёРіРё Р’РўР‘ РЅР°С‡РЅСѓС‚ СЃ РјРёРЅСѓС‚С‹ РјРѕР»С‡Р°РЅРёСЏ РІ С‡РµСЃС‚СЊ Р¶РµСЂС‚РІ РІ РєРµРјРµСЂРѕРІСЃРєРѕРј РўР¦
РЎРѕРІС„РµРґ РЅР°Р·РІР°Р» Р РѕСЃС‚РѕРІ Р»РёРґРµСЂРѕРј РїРѕ РїРѕРґРіРѕС‚РѕРІРєРµ Рє Р§Рњ
Шоу-Биз
РРєСЃ-РјСѓР¶ Р’РµСЂС‹ Р“Р»Р°РіРѕР»РµРІРѕР№ РґРѕ РµРµ РєРѕРЅС‡РёРЅС‹ РЅРµ РїРѕРґРѕР·СЂРµРІР°Р» Рѕ РЅРµРґСѓРіРµ Р°СЂС‚РёСЃС‚РєРё
РђРЅРґР¶РµР»РёРЅР° Р”Р¶РѕР»Рё РѕР±Р·Р°РІРµР»Р°СЃСЊ РѕРіСЂРѕРјРЅРѕР№ Р·РјРµРµР№
РЇРЅР° РљРѕС€РєРёРЅР° СЂР°Р·СЂС‹РґР°Р»Р°СЃСЊ РїРµСЂРµРґ СЃРІРѕРёРјРё РїРѕРґРїРёСЃС‡РёРєР°РјРё
РџРѕРєР»РѕРЅРЅРёРєРё РЅР°С€Р»Рё РµС‰Рµ РѕРґРЅРѕ РґРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ Р±РµСЂРµРјРµРЅРЅРѕСЃС‚Рё РђРЅР°СЃС‚Р°СЃРёРё РљРѕСЃС‚РµРЅРєРѕ
Р‘СѓР·РѕРІР° Р·Р°СЏРІРёР»Р° Рѕ В«С‚СЂРµРЅРґРµ РЅР° РІРѕР»РѕРЅС‚РµСЂСЃС‚РІРѕВ» Рё РІС‹СЂР°Р·РёР»Р° СЃРєРѕСЂР±СЊ РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ С‚СЂР°РіРµРґРёРё РІ РљРµРјРµСЂРѕРІРѕ
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Apple РІС‹РїСѓСЃС‚РёС‚ РЅРѕРІС‹Рµ С‚РµР»РµРїСЂРѕРіСЂР°РјРјС‹ СѓР¶Рµ РІРµСЃРЅРѕР№ 2019 РіРѕРґР°
Р Р°СЃРєСЂС‹С‚С‹ РґР°РЅРЅС‹Рµ Рѕ СЃРјР°СЂС‚С„РѕРЅРµ РіСЂСЏРґСѓС‰РµРј Samsung Galaxy A6
РЎСѓРїРµСЂРїСЂРѕС‡РЅС‹Р№ СЃРјР°СЂС‚С„РѕРЅ Qukitel WP5000 СЃРєРѕСЂРѕ РїРѕСЏРІРёС‚СЃСЏ РІ РїСЂРѕРґР°Р¶Рµ
Р’ РїСЂРѕРґР°Р¶Рµ РїРѕСЏРІРёС‚СЃСЏ iPhone X РІ РЅРѕРІРѕРј С†РІРµС‚Рµ Рё РЅРѕРІС‹Р№ iPad
РЎРІРѕСЋ РјРѕС‰РЅРѕСЃС‚СЊ РЅР°Р±РёСЂР°РµС‚ РїРµСЂРІС‹Р№ СЌРЅРµСЂРіРѕР±Р»РѕРє Р›РµРЅРёРЅРіСЂР°РґСЃРєРѕР№ РђРРЎ-2
Авто
В Китае представили электромобиль с запасом хода 500 километров
Стала известна дата презентации самого быстрого кроссовера Jaguar
BMW анонсировал премьеру электрического кроссовера
В Китае открыли торговый автомат по продаже автомобилей
Hyundai модернизирует свой первый хот-хэтч
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
В США опустелый город времен золотой лихорадки трансформировали в уютный курорт
Социум
Сегодня, 21:20
Кот, копирующий голос хозяйки, насмешил Сеть
Социум
Сегодня, 21:16
Крупный улов: Сеть в восторге от хвостатого "полицейского"
Социум
Сегодня, 21:16
В Сети высмеяли «модный образ» спикера российского МИД
Социум
Сегодня, 21:16
Новый хит: кот, проигнорировавший наглую собаку, прославился на весь мир
Социум
Сегодня, 21:16
Киевские Ведомости
|
Спорт
| Толванен расторг контракт с «Йокеритом»
Спорт
Толванен расторг контракт с «Йокеритом»
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-10/lokomotiv-rastorg-kontrakt-s-zaschitnikom-hersli_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
«Локомотив» расторг контракт с защитником Херсли
4-10-2016, 11:49
Читать
<img width="400" height="240" src="http://kvedomosti.com/uploads/posts/2016-02/georgiy-zotov-rastorg-kontrakt-s-anzhi_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Георгий Зотов расторг контракт с «Анжи»
1-02-2016, 12:20
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
СКА расторг контракт с Артюхиным
26-12-2015, 19:25
Читать
<img width="400" height="240" src="http://kvedomosti.com/uploads/posts/2015-12/hk-barys-dosrochno-rastorg-kontrakt-s-kitonom-ellerbi_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
ХК «Барыс» досрочно расторг контракт с Китоном Эллерби
16-12-2015, 20:34
Читать
<img width="400" height="240" src="http://kvedomosti.com/uploads/posts/2015-12/semin-rastorg-kontrakt-s-monrealem_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Семин расторг контракт с «Монреалем»
10-12-2015, 20:39
Читать
<img width="400" height="240" src="http://kvedomosti.com/uploads/posts/2015-12/salavat-yulaev-rastorg-kontrakt-s-kolcovym_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
«Салават Юлаев» расторг контракт с Кольцовым
1-12-2015, 11:24
Читать
Спорт
Сегодня, 20:55
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/9.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/9.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail