Украина накачана оружием: выдающийся СБУшник оценил вероятность теракта в Раде по "сценарию Савченко"

понедельник, 26 марта 2018, 21:47Поделитьсяпереглянути новину українськоюНа сегодняшний день Украина накачана оружием, поэтому теоретически теракт в Верховной Раде Украины по "сценарию народного депутата Надежды Савченко" легко реализуем.Об этом в интервью "Апострофу" заявил заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) в 2014-2015 годах Виктор Ягун."По разным оценкам, (в Украине, - ред.) около шести миллионов стволов на руках, и не все из них легальны. И у нас есть большое число людей, которые потеряли доверие к власти, у которых есть опыт военных действий - это очень большая проблема. Сейчас человеку гораздо проще решить вопрос, бросив гранату. Были случаи, когда коллекторы там что-то не то сказали, и заканчивалось взрывом гранаты", - отметил он.По словам Ягуна, найти определенную группу лиц и подготовить их для проведения такой спецоперации реально."Возможно, не такими методами и не такими людьми, которые за это взялись, но есть такое жуткое желание что-то изменить радикально. Украина всегда отличалась своей махновщиной, атаманщиной, какими-то нестандартными действиями отдельных личностей, поэтому все возможно. И люди, которые близки к власти, понимают, что это путь в никуда. Все же призываю и власть, и оппозицию меньше радикализироваться, меньше делать резких заявлений и искать пути соприкосновения. Все должно происходить демократическим путем и посредством диалога", - подытожил он.Больше читайте в материале "Апострофа": Все боятся сказать, кто стоит за Савченко, а Порошенко совершил ошибку - экс-замглавы СБУ...