| | Сотрудники спецслужб: у Климкина сделали громкое заявление о высылаемых из Украины дипломатах РФ
Политика

Сотрудники спецслужб: у Климкина сделали громкое заявление о высылаемых из Украины дипломатах РФ

понедельник, 26 марта 2018, 18:20
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13 российских дипломатов, которые будут высланы из Украины в ответ на скандал с покушением на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании, являются сотрудниками российских спецслужб.
Об этом в понедельник, 26 марта, в эфире телеканала "112 Украина" заявила спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца.
"Мы приняли сегодня вместе с компетентными органами решение о выдворении с украинской территории 13 украинских дипломатов (российских дипломатов в Украине, - ред.) из тех немногих, кто остался (работать в Украине - ред.)… Мы получили все доказательства, что они являются сотрудниками спецслужб", - сказала она.
Стоит отметить, что 26 марта, по словам главы Европейского совета Дональда Туска, решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран ЕС.
Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, как комментируют в сети высылку дипломатов Путина из Украины...

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