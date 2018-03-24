Сотрудники спецслужб: у Климкина сделали громкое заявление о высылаемых из Украины дипломатах РФ

понедельник, 26 марта 2018, 18:20Поделитьсяпереглянути новину українською13 российских дипломатов, которые будут высланы из Украины в ответ на скандал с покушением на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании, являются сотрудниками российских спецслужб.Об этом в понедельник, 26 марта, в эфире телеканала "112 Украина" заявила спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца."Мы приняли сегодня вместе с компетентными органами решение о выдворении с украинской территории 13 украинских дипломатов (российских дипломатов в Украине, - ред.) из тех немногих, кто остался (работать в Украине - ред.)… Мы получили все доказательства, что они являются сотрудниками спецслужб", - сказала она.Стоит отметить, что 26 марта, по словам главы Европейского совета Дональда Туска, решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран ЕС.Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, как комментируют в сети высылку дипломатов Путина из Украины...