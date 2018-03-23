Адвокаты Савченко получили весомый аргумент: в Украине указали на важный момент в громком деле

понедельник, 26 марта 2018, 17:59Поделитьсяпереглянути новину українськоюАдвокаты народного депутата Надежды Савченко, которую обвиняют в подготовке кровавых терактов в правительственном квартале Киева и силового свержения власти, имеют весомый аргумент в судебном разбирательстве: в отношении депутата Верховной Рады проводить любые оперативно-технические мероприятия запрещено, но силовики пошли на это.Об этом "Апострофу" заявил заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) в 2014-2015 годах Виктор Ягун.По его словам, сначала все юридические эксперты говорили, что к демонстрации генеральным прокурором Юрием Луценко видеоматериалов, которые якобы свидетельствуют о причастности Савченко к терроризму и попытке государственного переворота, нет вопросов. Однако проблемные моменты есть."Для людей, которые имеют отношение к юриспруденции, понятно, что у нее были преступные намерения, которые она должна была реализовать ужасным способом. Но возникает вопрос судебной перспективы этого дела, вот в чем проблема. Во-первых, генеральный прокурор не имел права показывать эти материалы в зале Верховной Рады. Согласно регламенту, он такие вещи мог делать только на регламентном комитете, а потом уже члены этого комитета выходили бы на трибуну, подтверждали бы, что информация весомая, и зал голосовал бы. Разумеется, такую картинку сделали для того, чтобы подтянуть голоса", - сказал Ягун.По его словам, вторым моментом является то, что, согласно закону, проводить в отношении Савченко оперативно-технические мероприятия было нельзя."Силовики говорят, что они проводили эти мероприятия в отношении Рубана (глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан, - ред.) - так против Рубана они и будут использованы, а против нее не могут быть использованы, вот в чем нюанс. Как они будут выходить из этой ситуации, не знаю. Разве что Рубан начнет давать показания против нее, а я в этом сомневаюсь. Есть очень много нюансов. Я не выгораживаю Надежду. То, что она планировала, то, что у нее в голове творилось, и то, что она озвучивала Был убедительный факт, что есть доказательства ее причастности к этому заговору. Ее поведение свидетельствовало о том, что она просто не понимает последствий тех всех событий. Я не говорю, что она неадекватный человек" - сказал экс-заместитель главы СБУ.Он подчеркнул, что Савченко фактически готовила уничтожение государства изнутри, будучи представителем этого государства."Очень верится в то, что есть какие-то другие неопровержимые доказательства, которые могут помочь судебным органам довести это дело до логического завершения, и этот человек будет наказан. Но возникает другой вопрос: я не верю в то, что она действовала самостоятельно", - подытожил Ягун.Больше читайте в материале "Апострофа": Все боятся сказать, кто стоит за Савченко, а Порошенко совершил ошибку - экс-замглавы СБУ...