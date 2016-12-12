Fitch прогнозирует рост экономики Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3,2% и прогнозирует ускорение роста ВВП в 2019 году на 3,7%.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на epravda.com.ua.
Fitch отмечает, что в 2017 году экономика Украины продолжала демонстрировать небольшое восстановление, и оценивает рост ВВП по итогам года на 2%.
"Нерешенные конфликты на востоке Украины, вероятно, сильно повлияют на перспективы восстановления, тогда как отсутствие доступа к ресурсам Донецка и Луганска будет по-прежнему негативно влиять на показатели эффективности", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что украинское правительство находится под давлением сложной программы реформ, проведение которых является условием предоставления Международным валютным фондом внешнего финансирования...