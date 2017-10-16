Министр рассказал о рисках пенсионной реформы

С 1 января 2019 года в Украине вводят второй уровень пенсионного обеспечения - накопительная система. Она касаются людей, которые сейчас работают.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на gazeta.ua.
"Перед введением системы необходимо просчитать все риски. Во-первых, чтобы сохранить накопления, инвестиционный доход должен превышать уровень инфляции. Во-вторых, отдать людям их накопления можно будет только через 20 лет. Поэтому на текущее пенсионное обеспечение это не повлияет. Система не касаться тех, кто уже на пенсии", - сообщил министр соцполитики Андрей Рева, пишет Обозреватель.
Он добавил, что выступает против радикальных шагов в сфере накопления. Деньги необходимо вкладывать в фонды, по которым должен быть жесткий контроль. Чтобы не разворовали.
"Так, в Венгрии конфисковали вклады второго уровня. То есть люди накапливали-накапливали, а затем активы перевели в систему общего обеспечения. В России тоже фактически конфисковали. В Чили, например, возникла проблема банкротства пенсионных фондов. Человек 30 лет платил, вышел на пенсию, а фонд обанкротился", - прокомментировал Рева.
Он отметил, что солидарная система не может обанкротиться. Она гарантирована государством.
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"Солидарная система - это ответственность работодателя, накопительная - то, что человек платит из своей зарплаты, отвечая за это персонально", - считает министр.
По его словам, должна существовать система негосударственных накопительных фондов. Государство же будет гарантировать их безопасность с помощью Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацбанка. Возможно будет создан специальный регулятор...