Украина повысила пошлины на импорт минеральных удобрений из РФ

26 марта Межведомственная комиссия по международной торговле расширила действие антидемпинговых мер на импорт в Украину аммиачной селитры происхождением из России.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на epravda.com.ua.
Отныне, отмечают в МЭРТ, антидемпинговая пошлина для ОАО "Дорогобуж" (входит в группу "Акрон", которую контролирует российский бизнесмен Вячеслав Кантор - ЭП) составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для РФ - 42,96%.
Решение Комиссии вступает в силу со дня публикации сообщения о нем в "Правительственном курьере".
"В рамках заседания Комиссия рассмотрела материалы относительно существующей практики поставки минеральных удобрений в Украину со стороны российских производителей и экспортеров", - говорится в сообщении.
Как отмечается, существующая практика указывает на многочисленные нарушения в процессе подготовки осуществления импорта в Украину, а также существование угрозы дальнейшего обхода действующих антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония со стороны таких поставщиков.
Читайте также: Киев ввел антидемпинговые пошлины в отношении России
"Комиссия также изменила описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры с целью недопущения обхода этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений", - сообщает пресс-служба...