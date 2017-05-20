| | Украина повысила пошлины на импорт минеральных удобрений из РФ
Экономика

Украина повысила пошлины на импорт минеральных удобрений из РФ

Украина повысила пошлины на импорт минеральных удобрений из РФ
Комиссия также изменила описание товаров.

26 марта Межведомственная комиссия по международной торговле расширила действие антидемпинговых мер на импорт в Украину аммиачной селитры происхождением из России.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на epravda.com.ua.

Отныне, отмечают в МЭРТ, антидемпинговая пошлина для ОАО "Дорогобуж" (входит в группу "Акрон", которую контролирует российский бизнесмен Вячеслав Кантор - ЭП) составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для РФ - 42,96%.

Решение Комиссии вступает в силу со дня публикации сообщения о нем в "Правительственном курьере".

"В рамках заседания Комиссия рассмотрела материалы относительно существующей практики поставки минеральных удобрений в Украину со стороны российских производителей и экспортеров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, существующая практика указывает на многочисленные нарушения в процессе подготовки осуществления импорта в Украину, а также существование угрозы дальнейшего обхода действующих антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония со стороны таких поставщиков.

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"Комиссия также изменила описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры с целью недопущения обхода этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений", - сообщает пресс-служба...

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