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Экономика

Негативная тенденция: в Украине растет безработица

Негативная тенденция: в Украине растет безработица
Среди безработных почти у 42% есть высшее образование.

В IV квартале 2017 года уровень занятости населения составил 55,4%, что на 0,3 п.п. меньше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на unn.com.ua.

“Уровень занятости населения составлял 55,4%, что на 0,3 п.п. меньше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Уровень безработицы среди экономически активного населения в IV квартале 2017 году составил 9,9% ”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2017 года составило 16 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста –1,8 млн человек.

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Ранее сообщалось, по данным Госслужбы занятости, среди безработных почти у 42% есть высшее образование, а в таких городах, как Киев, Одесса, Харьков, Львов, Сумы, Днепр, — 80-90% безработных с высшим образованием...

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Экономика

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