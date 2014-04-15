Стив Джобс был не просто гениальным дизайнером и маркетологом — у него был скрытый талант к логистике

В первые годы существования Apple, Джобс показал, что знает, как управлять цепочками поставок, чтобы обеспечить эффективную деятельность компании. Об этом рассказал Данль Левин, который работал исполнительным директором Apple, а затем в Next.В популярных историях о воскрешении Apple в конце девяностых годов говорится, что Стив Джобс получил разрешение на обновление продуктов и возможность изменения маркетинговой кампании. Тим Кук, тогда главный операционный директор компании, был ответственен за работу с поставщиками. Кук работал эффективно, но эти заслуги уменьшают важность мастерства Джобса в управлении цепочками поставок, считает Левин.Я не думаю, что Тим был бы там, если бы не Стив. Я также не уверен, что он справился бы с этой работой, если бы Джобс не знал так хорошо эту область.Левин начал работать с Джобсом в 1981 году. Он был поражён тем, как Стив Джобс взаимодействовал с поставщиками во время запуска Macintosh в 1984 году. Но Левин не знает, как Джобс этому научился. Бывший генеральный директор Apple практически не занимался формальным обучением после того, как бросил колледж.По словам Левина, он мог бы этому научиться у операционных менеджеров, привлечённых Майком Марккулой. Произнеся популярную цитату Пабло Пикассо о том, что хорошие художники копируют, а великие — воруют, которую часто использовал Джобс, Левин добавил: «Вы просто наблюдаете за тем, что вокруг вас и интегрируете это. И он был своего рода машиной синтеза, как все великие предприниматели».Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...