| | Преемник iPhone X будет стоить на 100 долларов дешевле
Наука

Преемник iPhone X будет стоить на 100 долларов дешевле

По словам аналитика RBC Capital Markets Амита Дарьянини, iPhone X второго поколения и iPhone X Plus могут стоить от 899 и 999 долларов США соответственно.
Преемник iPhone X будет стоить на 100 долларов дешевле

Дарьянини сказал, что iPhone X испытал «ограниченный успех» при цене 999 долларов. Он предполагает, что Apple снизит цену на 100 долларов, чтобы увеличить продажи новой 5,8-дюймовой модели. По словам аналитика, iPhone X Plus c диагональю 6,5 дюймов может стоить 999 долларов.Это всего лишь прогноз одного аналитика, но снижение цены будет иметь смысл, если продажи iPhone X заметно уменьшатся. Ранее этого опасались другие аналитики. Прояснить ситуацию с продажами iPhone X должен следующий квартальный финансовый отчёт, который выйдет в конце апреля или в начале мая.iPhone X позволил Apple закончить прошлый финансовый квартал с рекордной прибылью — 88,3 миллиарда долларов. Новые флагманские смартфоны, скорее всего, представят в сентябре. Однако некоторые инсайдеры предполагают, что до этого момента компания представит iPhone SE 2.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...

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