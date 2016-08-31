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Новый бюджетный iPad будет работать с Apple Pencil

Аналитик KGI Securities 23 марта сообщил инвесторам, что новый 9,7-дюймовый iPad, который будет представлен на Chicago Education Event во вторник, может получить поддержку Apple Pencil.
Новый бюджетный iPad будет работать с Apple Pencil
Помимо этого, Минг-Чи Куо предсказал, что поставки Apple Pencil совсем скоро могут вырасти до 9-10 миллионов единиц. Это также связано с выходом свежего iPad, которому добавили поддержку Pencil, чтобы пользователи могли отличить его от недорогих планшетов, предлагаемых производителями Android.Первые слухи об этом появились после того, как известные СМИ получили приглашение на Chicago Education Event. Оно было сделано при помощи Apple Pencil. К сожалению, пока неизвестно, будет ли iPad поддерживать стилус нового поколения, который также ожидается, или старый.
Новый бюджетный iPad будет работать с Apple Pencil
Дешевый iPad поможет Apple лучше конкурировать с недорогими Chromebook, которые стали популярными в учебных заведениях. А совместимость с “карандашом” позволит студентам рисовать и писать непосредственно на экране iPad.Минг-Чи Куо также прогнозирует, что 9,7-дюймовые iPad составят более 70% всех поставок iPad в 2018 году. Кроме того, он считает, что в будущем iPhone может получить поддержку Apple Pencil.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...

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