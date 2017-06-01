Морпехи Северного флота прошли подготовку в Хибинах

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Розыск педофила: в Киеве ударили электрошокером и изнасиловали ребенка
Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
В Минске договорилась об установлении нового перемирия
Защита Савченко обжаловала ее арест
Порошенко объявил о высылке 13 дипломатов РФ
Эксперт: К покушению на жизнь Скрипаля причастна сотрудница Минобороны Украины
В связи с «делом Скрипаля» США и ЕС собираются выслать более 60 российских дипломатов
Экономика
Названы самые дешевые города Европы на весенние каникулы
СК возьмет на контроль проверку по сносу аварийных домов в Башкирии
Украина заняла 11-е место в списке мировых экспортеров оружия
"Наш край" призвал правительство пересмотреть условия выделения дотаций в пользу фермеров
Негативная тенденция: в Украине растет безработица
События
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Социум
Известная авиакомпания вводит регулярные перелеты из Киева
Киев признан лидером в сфере внедрения систем “умных городов”
В Киеве пройдет фестиваль татуировок
Трагедия в Кемерово: в Киеве люди несут цветы к посольству РФ
На дорогах Челябинской области вводятся ограничения для большегрузов
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Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
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Спорт
Серхио Рамос в третий раз стал папой
Себастьян Дриусси шокирован состоянием газона на стадионе в Ростове
Цорк продлил контракт с «Боруссией»
Ан и Елистратов примут участие в чемпионате России по шорт-треку
Чем закончится встреча неудачников?
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Харьковские кукольники получили награды
Стали известны номинанты на украинскую кинопремию «Золота дзиґа - 2018»
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События
Сегодня, 00:26
Киевские Ведомости
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Политика
| Морпехи Северного флота прошли подготовку в Хибинах
Политика
Морпехи Северного флота прошли подготовку в Хибинах
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Елизавета Гаршина
Редактор раздела Политика
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