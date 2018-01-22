| | В Воронеже приступили к испытаниям Ан-148 для Минобороны РФ
Политика

В Воронеже приступили к испытаниям Ан-148 для Минобороны РФ

Еще по теме

Российский истребитель танков готовится к испытаниям - Русская планета

Российский истребитель танков готовится к испытаниям - Русская планета

22-01-2018, 14:07
Читать
Крупное авиашоу в Воронеже собрало около 100 тысяч человек - Русская планет ...

Крупное авиашоу в Воронеже собрало около 100 тысяч человек - Русская планет ...

24-06-2017, 19:20
Читать
США приступили к испытаниям авианосца новейшего поколения

США приступили к испытаниям авианосца новейшего поколения

9-04-2017, 17:30
Читать
Минобороны РФ определило предположительное место крушения Ту-154 - Русская ...

Минобороны РФ определило предположительное место крушения Ту-154 - Русская ...

25-12-2016, 22:27
Читать
К частотным испытаниям самолета МС-21 приступили в Иркутске

К частотным испытаниям самолета МС-21 приступили в Иркутске

22-12-2016, 05:09
Читать
Минобороны: Мобилизация Национальной гвардии обеспечена на 90%

Минобороны: Мобилизация Национальной гвардии обеспечена на 90%

10-04-2014, 16:25
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail