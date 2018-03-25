Порошенко объявил о высылке 13 дипломатов РФ

Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов из Украины из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.
Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на nv.ua.
Глава украинского государства подчеркнул, что власти приняли такое решение в ответ "на циничную химическую атаку в Солсбери в духе солидарности с британскими партнерами".
"Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни. Украина ощущает это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе", - добавил Порошенко.
Читайте также: В Минске договорилась об установлении нового перемирия
Он также сообщил, что следующий шаг Украины – это увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиления персональных, финансовых и экономических санкций...