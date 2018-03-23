Защита Савченко обжаловала ее арест

Защита народного депутата Надежды Савченко внесла апелляционную жалобу в суд на ее арест. Об этом во время брифинга заявил адвокат нардепа Виктор Чевгуз, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.
"По номеру 1627/7, от сегодняшнего числа зарегистрирована моя апелляция. Через два-три дня должна быть назначена к рассмотрению. Как только попадет к судье, (его - ред.) помощник мне позвонит и скажет, на какой день и время", - рассказал защитник.
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Напомним, ранее Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. Вскоре суд поместил политика под стражу до 20 мая 2018 года...