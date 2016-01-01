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Из Украины выгоняют 13 российских дипломатов. За Солсбери

Из Украины выгоняют 13 российских дипломатов. За Солсбери
Из Украины высылают 13 оставшихся российских дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.
"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся" - говорится в сообщении.
При этом Петр порошенко добавил, что дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены.
По его мнению, Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни. Украина ощущает это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе.
Поэтому, как никогда, важно не ограничиваться символическими жестами. Следующий шаг - увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиления персональных, финансовых и экономических санкций.
Наш общий ответ Кремлю и в дальнейшем должен быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права...

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