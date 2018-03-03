Тука: По Минским соглашениям Дебальцево должно быть под контролем Украины

Об этом на примере перешедшей под контроль украинских военных Катериновки (Луганская области) заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, пишут Донецкие новости.
«Я абсолютно не согласен с тем, что взятие под контроль последних населенных пунктов является нарушением Минских договоренностей. Потому что все эти населенные пункты, согласно протоколам Минских договоренностей, должны быть под контролем украинской центральной власти, в том числе Дебальцево», – говорит он.
Замминистра МинВОТ также отметил один из интересных фактов для прифронтовых населенных пунктов Луганщины. «Катериновка – это такой конгломерат: Горное, Золотое-1, Золотое-2, Золотое-3, Золотое-4 и Катериновка. В Золотых и Горном поставки газа централизовано есть, а в Катериновке никогда не было. В Горном уровень оплаты за потребленный газ составляет 95%. Я сомневаюсь, что где-то еще по Украине есть такие показатели. А там до линии столкновения всего 1,5 км», – рассказал Тука.
Напомним, Катериновка – небольшое село вблизи КПВВ «Золотое» в Луганской области. До войны здесь проживало почти полтысячи жителей, сейчас же почти вдвое меньше. В феврале 2018 года ВСУ взяли этот населенный пункт под свой контроль...