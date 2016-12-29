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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Защита Савченко обжаловала ее арест
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Эксперт: К покушению на жизнь Скрипаля причастна сотрудница Минобороны Украины
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СК возьмет на контроль проверку по сносу аварийных домов в Башкирии
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Власти замалчивают масштабы трагедии в Кемерово. Погибших может быть несколько сотен человек
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Главарю "титушек" времен Майдана дали охрану
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У Києві озброєні злочинці вдруге за день пограбували кредит-кафе
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Киевские Ведомости
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Шоу-Биз и культура
| США и еще 15 стран высылают российских дипломатов
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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