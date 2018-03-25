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РќР°С‚Р°Р»СЊСЏ РЎРµСЂРіСѓРЅРёРЅР°: В«Р“РµРѕРіСЂР°С„РёСЏ СѓС‡Р°СЃС‚РЅРёРєРѕРІ В«РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№ РІРµСЃРЅС‹ A CappellaВ» РІ СЌС‚РѕРј РіРѕРґСѓ Р±СѓРґРµС‚ С€РёСЂРµ!В»
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| СК опросит детей, находившихся в игровой зоне ТЦ в Кемерово во время пожара
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СК опросит детей, находившихся в игровой зоне ТЦ в Кемерово во время пожара
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Дмитрий Кривобок
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