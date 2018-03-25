| | СК опросит детей, находившихся в игровой зоне ТЦ в Кемерово во время пожара
События

СК опросит детей, находившихся в игровой зоне ТЦ в Кемерово во время пожара

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