В Арбеково на остановке умер пожилой мужчина

На остановке общественного транспорта в Арбеково местные жители нашли труп мужчины преклонного возраста. Он бездыханно упал на глазах свидетелей, но никто не реагировал в течение часа.Мужчина 77 лет скончался на одной из остановок в Арбеково. Пензенцы оказались настолько бессердечными, что подошли к умершему лишь через час. Они вызвали скорую помощь, врачи которой констатировали кончину.Медики накрыли тело и увезли в морг.Супруга умершего рассказала, что у него давно больное сердце. Сейчас проводится проверка по факту случившегося...