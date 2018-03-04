| | В Арбеково на остановке умер пожилой мужчина
События

В Арбеково на остановке умер пожилой мужчина

На остановке общественного транспорта в Арбеково местные жители нашли труп мужчины преклонного возраста. Он бездыханно упал на глазах свидетелей, но никто не реагировал в течение часа.
В Арбеково на остановке умер пожилой мужчина
Мужчина 77 лет скончался на одной из остановок в Арбеково. Пензенцы оказались настолько бессердечными, что подошли к умершему лишь через час. Они вызвали скорую помощь, врачи которой констатировали кончину.Медики накрыли тело и увезли в морг.Супруга умершего рассказала, что у него давно больное сердце. Сейчас проводится проверка по факту случившегося...

Еще по теме

В Киеве на остановке внезапно умер мужчина

В Киеве на остановке внезапно умер мужчина

4-03-2018, 19:22
Читать
В День защитника отечества на остановке в Пензе умер мужчина

В День защитника отечества на остановке в Пензе умер мужчина

23-02-2018, 21:12
Читать
ЧП в Киеве: на остановке нашли тело мужчины

ЧП в Киеве: на остановке нашли тело мужчины

21-09-2017, 19:55
Читать
В одном из ресторанов в центре Киева умер посетитель

В одном из ресторанов в центре Киева умер посетитель

12-10-2016, 20:38
Читать
На автобусной остановке в Ростове-на-Дону обнаружен труп мужчины

На автобусной остановке в Ростове-на-Дону обнаружен труп мужчины

28-09-2016, 17:43
Читать
В Запорожье на остановке нашли труп

В Запорожье на остановке нашли труп

14-07-2016, 07:43
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail