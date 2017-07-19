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События

В Астрахани 36-летний мужчина случайно выпал с балкона

25 марта в Астрахани с балкона многоэтажного дома выпал 36-летний мужчина. Это произошло в 5:30 на улице Кирпичной в Трусовском районе.
В Астрахани 36-летний мужчина случайно выпал с балкона
Мужчина, живущий на 2 этажа, вышел на балкон и по не известным причинам выпал с него. На место несчастного случая приехала скорая и доставила пострадавшего в больницу. Были диагностированы переломы тазовых костей. Полиция выясняет причины инцидента, но выпавший утверждает, что упал с балкона по неосторожности.Такой случай в Астрахани не редкость. Ранее 17 октября в Астраханской области выпала с балкона 22-летняя девушка и от несовместимых с жизнью травм скончалась на месте. В сентябре 23-летняя девушка, пытаясь выбраться на улицу через балкон, сорвалась с 3 этажа. В результате пострадавшая получила переломы ребер, таза и травму живота. По её словам, девушка не могла выйти изквартиры из-за того, что она была закрыта...

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