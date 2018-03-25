Инстаблогеров затравили за отсутствие свечи в память о жертвах в ТЦ Кемерово

Блогеры в Instagram стали жертвами нападок подписчиков из-за того, что не выставили на страницу в поддержку погибших от пожара в ТЦ Кемерово фото свечи. Юзеры считают, что возмутительно продолжать публиковать рекламные посты, когда вся страна скорбит по жертвам пожара в ТЦ "Зимняя вишня".В Instagram высказалась бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина. Она шокирована трагедией и собирается принять активное участие в разбирательствах. Блогер утверждает, что виновные в пожаре должны быть наказаны, в том числе Айза собирается добиться отстранения от должности Губернатора Кемеровской области. Подписчики Анохиной в большей степени поддержали ее, другие наоборот, начали писать, что душераздирающий пост девушки - это простая болтовня, которой занимаются многие блогеры.Пользователи недовольны тем, что их кумиры вместо того, чтобы выставить фото свечи в поддержку жертв трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", продолжают постить рекламные записи и выкладывать свои фото. Некоторые и вовсе начали отписываться от ранее любимых блогеров, так как они не высказались о трагедии, унесшей более 60 жизней, на своей странице в Instagram. Однако большинство все-таки встало "на тропу разума" и попыталось объяснить агрессивным юзерам, что скорбь проявляется душе, а не в Instagram, поэтому по отсутствию свечи на странице судить о человеке не стоит...