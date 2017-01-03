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На Урале школьнику оторвало пальцы во время урока труда

Инцидент произошел на Урале в феврале этого года на кружке по труду. Ученики работали над изготовлением штукатулок, и один из школьников без разрешения включил токарный станок. Случилось так, что руку мальчика затянуло во фрезу станка и оторвало фаланги пальцев.
На Урале школьнику оторвало пальцы во время урока труда
Пострадавшего школьника отвезли в больницу. В ходе обследования у пятиклассника обнаружили множество травм и ампутацию пальцев.Прокуратура провела проверку, при которой выяснила, что ученики не были одеты в специальную одежду. Также у педагога не было образования и квалификации, чтобы обучать несовершеннолетних учеников. Все инструктажи по технике безопасности были нарушены.На данный момент проводится медицинское обследование для установления степени тяжести полученных травм. Все результаты направят в следственные органы.Директора школы привлекли к административной ответственности и принудили оплатить штраф...

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