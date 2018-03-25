Причина запертых дверей в ТРЦ заключалась в угрозах санкций от Минкульта

Представители ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где произошла трагедия 25 марта, рассказали о причине закрытых дверей в кинозале. Руководство заведения предупредили о штрафах за перенасыщенность помещения зрителями.Есть достоверная информация о том, что в момент пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» двери кинозала, где находились дети, были надежно заперты, поэтому ребята не смогли выйти и спастись, а спасатели МЧС не успели это сделать, так как обрушилось перекрытие, а огонь распространялся мгновенно. Причину запертых дверей прокомментировали сотрудники сгоревшего ТРЦ.Они сказали, что по требованиям Минкультуры РФ любая перенасыщенность зрительного зала в общественном объекте должна быть предана взысканиям. Именно большие штрафы, которые обещали руководители, толкнули администрацию сделать такой роковой шаг. Спасатели МЧС акцентировали внимание, что если бы аварийные выходы не заблокировали, дети могли получить надежду на спасение их жизни...