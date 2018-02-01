| | Руслана показала свой впечатляющий дом, построенный на энергии солнца и ветра (ФОТО)
Шоу-Биз и культура

Руслана показала свой впечатляющий дом, построенный на энергии солнца и ветра (ФОТО)

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Шоу-Биз и культура

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