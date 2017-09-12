| | Александр Педан трогательно поздравил дочь с днем рождения: "Я сделаю все, чтобы ты была хеппи" (ФОТО)
Шоу-Биз и культура

Александр Педан трогательно поздравил дочь с днем рождения: "Я сделаю все, чтобы ты была хеппи" (ФОТО)

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