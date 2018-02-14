| | В Антарктиде обнаружили "космический корабль": находка оказалась отколовшимся куском льда
Социум

В Антарктиде обнаружили "космический корабль": находка оказалась отколовшимся куском льда

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