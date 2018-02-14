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Под Киевом умер ветеран АТО
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Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Украина накачана оружием: экс-СБУшник оценил вероятность теракта в Раде по "сценарию Савченко"
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Экономика
В Барнауле открыли новый автоцентр Toyota
Новый Lincoln Continental обустроят откидывающими дверями
Обновленный Range Rover Sport выйдет в версии SVR
Составлен ТОП-5 наиболее популярных универсалов в России
В сети представили наиболее скоростной спорткар Chevrolet Corvette ZR1
События
Очевидцы рассказали, что власти занижают количество жертв пожара в Кемерово
В Китае открыли первый в мире автомат по продаже автомобилей
В Киеве на выезде с Байкового кладбища установили плакат с призывом вступить в ВСУ
Китаец поступает в женский университет, чтобы найти жену
Аваков рассказал, как Украина будет возвращать оккупированные территории Донбасса
Социум
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Киевские Ведомости
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Социум
| В Антарктиде обнаружили "космический корабль": находка оказалась отколовшимся куском льда
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В Антарктиде обнаружили "космический корабль": находка оказалась отколовшимся куском льда
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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