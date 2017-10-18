| | Siemens и Hacrod создали первое авто на 3D-принтере
Экономика

Siemens и Hacrod создали первое авто на 3D-принтере

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Экономика

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