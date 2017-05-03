Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
Под Киевом умер ветеран АТО
Розыск педофила: в Киеве ударили электрошокером и изнасиловали ребенка
Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Украина накачана оружием: экс-СБУшник оценил вероятность теракта в Раде по "сценарию Савченко"
На Западе рассказали, почему Путин отказался от "Новороссии" и не пошел штурмом на Мариуполь
Р“РµРЅСЃРµРє РЎРѕРІРµС‚Р° Р•РІСЂРѕРїС‹ РІС‹СЂР°Р¶Р°РµС‚ СЃРѕС‡СѓРІСЃС‚РІРёРµ РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ РїРѕР¶Р°СЂРѕРј РІ РўР¦ РљРµРјРµСЂРѕРІРѕ
РќР° СЃРѕР·РґР°РЅРёРµ РЅРѕРІРѕР№ РІРµСЂСЃРёРё SSJ 100 РІС‹РґРµР»СЏС‚ РїСЂРёРјРµСЂРЅРѕ 85 РјР»СЂРґ СЂСѓР±Р»РµР№
РђРІРёР°С†РёСЏ Р РѕСЃСЃРёРё Р·Р°РјРµС‚РёР»Р° РІ РђСЂРєС‚РёРєРµ СЃСѓР±РјР°СЂРёРЅС‹ РќРђРўРћ
Экономика
В Барнауле открыли новый автоцентр Toyota
Новый Lincoln Continental обустроят откидывающими дверями
Обновленный Range Rover Sport выйдет в версии SVR
Составлен ТОП-5 наиболее популярных универсалов в России
В сети представили наиболее скоростной спорткар Chevrolet Corvette ZR1
События
Очевидцы рассказали, что власти занижают количество жертв пожара в Кемерово
В Китае открыли первый в мире автомат по продаже автомобилей
В Киеве на выезде с Байкового кладбища установили плакат с призывом вступить в ВСУ
Китаец поступает в женский университет, чтобы найти жену
Аваков рассказал, как Украина будет возвращать оккупированные территории Донбасса
Социум
Украинский народный трибунал: В Донецке начался суд над режимом Порошенко
Медики Тореза представили 10 предложений по развитию системы здравоохранения ДНР
При разработке стратегии развития ДНР должны учитываться интересы сельхозпроизводителей – Конаков
В Антарктиде обнаружили "космический корабль": находка оказалась отколовшимся куском льда
Что о характере человека может рассказать кольцо на пальце - наблюдения психологов
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Япония - Украина Онлайн-трансляция матча/Сборная Украины проведет товарищеский матч в Бельгии
Россия - Франция Онлайн-трансляция матча/В Санкт-Петербурге состоится встреча хозяев ЧМ-2018 и вице-чемпионов Европы
Испания - Аргентина Онлайн-трансляция матча/В Мадриде состоится товарищеский матч между двумя топ-сборными
Германия - Бразилия Онлайн-трансляция матча
Англия - Италия Онлайн-трансляция матча
Шоу-Биз
Беременная Миранда Керр появилась на публике в коротком платье
Хэлли Берри продемонстрировала топлес-йогу в бамбуковом лесу
Мила Кунис и Эштон Кутчер ждут появления третьего ребенка, - СМИ
Илья Яббаров хочет сделать подтяжку лица
Р›Р°РЅР° Р”РµР»СЊ Р РµР№ СЂРµС€РёР»Р° СЃСѓРґРµР±РЅС‹Р№ СЃРїРѕСЂ СЃ Radiohead
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Российские ученые построили модель погодных условий Марса
Ученые: Электронные сигареты могут вызвать родовые аномалии лица
Простые строители из Китая нашли мумию династии Мин
Ученые: Кесарево сечение пагубно влияет на здоровье ребенка
Физики сделали из моттовского диэлектрика проводник
Авто
Завершено производство знаменитой Toyota
Так выглядит концепт Lanos, который не приняли в серийное производство
Эстонцы превратили "Таврию" в гоночный автомобиль
Стали известны новые подробности и дата выхода Jeep Wrangler
Р“РёР±СЂРёРґРЅР°СЏ РІРµСЂСЃРёСЏ Porsche 911 РІС‹Р№РґРµС‚ РЅРµ СЂР°РЅСЊС€Рµ 2022 РіРѕРґР°
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Ученые: Электронные сигареты могут вызвать родовые аномалии лица
Наука
Сегодня, 05:42
Простые строители из Китая нашли мумию династии Мин
Наука
Сегодня, 05:42
Ученые: Кесарево сечение пагубно влияет на здоровье ребенка
Наука
Сегодня, 05:42
Физики сделали из моттовского диэлектрика проводник
Наука
Сегодня, 05:42
На Луне нашли НЛО в форме черного круга
Наука
Сегодня, 05:42
Киевские Ведомости
|
Экономика
| Обновленный Range Rover Sport выйдет в версии SVR
Экономика
Обновленный Range Rover Sport выйдет в версии SVR
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-05/obnovlennyy-range-rover-evoque-zamechen-na-dorogah-velikobritanii_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Обновленный Range Rover Evoque замечен на дорогах Великобритании
3-05-2017, 21:20
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-03/v-nyu-yorke-predstavyat-range-rover-velar-i-obnovlennyy-jaguar-f-type_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В Нью-Йорке представят Range Rover Velar и обновленный Jaguar F-Type
31-03-2017, 17:52
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-03/na-avtosalone-v-nyu-yorke-debyutiruyut-range-rover-velar-i-obnovlennyy-jaguar-f-type_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
На автосалоне в Нью-Йорке дебютируют Range Rover Velar и обновленный Jaguar ...
31-03-2017, 16:39
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-08/land-rover-obnarodovala-podrobnosti-o-range-rover-sport_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Land Rover обнародовала подробности о Range Rover Sport
29-08-2016, 04:55
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-03/kompaniya-range-rover-sozdast-konkurenta-bmw-x6_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Компания Range Rover создаст конкурента BMW X6
26-03-2016, 23:32
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-03/range-rover-sport-vyveden-na-dorozhnye-ispytaniya_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Range Rover Sport выведен на дорожные испытания
13-03-2016, 01:36
Читать
Экономика
Сегодня, 05:16
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/3.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/3.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Стас Селиванов
Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail