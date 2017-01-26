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Шоу-Биз и культура

Синди Кроуфорд поделилась редкой семейной фотографией

Синди Кроуфорд поделилась редкой семейной фотографией
Модель показала мужа и детей.

Американская супермодель 1990-х поделилась с поклонниками редким кадром, на котором запечатлена вся семья, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на GoGetNews.

Сейчас Синди Кроуфорд периодически появляется на обложках глянцевых изданий и активно ведет свою страницу в Instagram. На днях знаменитость показала подписчикам снимок, на котором изображена вся семья.
На фотографии Синди Кроуфорд обнимает ее муж, ресторатор Рэнди Гербер, с которым она счастлива в браке на протяжении 20 лет. Пара вырастила двоих детей — сына Пресли Уолкера и дочь Кайю Джордан.

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Девочка пошла по стопам матери и покоряет мировые подиумы. Ее часто модно видеть на обложках глянца, кроме того, она является лицом марок Marc Jacobs и Miu Miu. Сын также делает карьеру в мире моды, однако пока в прессе чаще упоминаются его романы, а не работа.

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