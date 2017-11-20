Пугачева посмеялась над Киркоровым, который вышел на сцену в её платье

Поскольку на Пугачеву подписано более миллиона человек, то её шутка над бывшим мгновенно разлеталась по интернету. Фанаты с удовольствием делают репосты, обсуждая модный конфуз Филиппа, пишет сайт life-dom2.su
Кстати, сам Киркоров поддержал шутку Пугачевой и ответил ей в том же духе. Он написал «Аллусе», что выслал ей балахон срочной посылкой из Таллина. Просто в Шауляй его одолел приступ ностальгии и к тому же он хотел порадовать Миколаса, напомнив ему о прекрасной юности (прим. ред.: Миколас - первый муж Пугачевой, в браке с которым родилась Кристина).
Как правило, концертные костюмы Ф. Киркорова никого не оставляют равнодушным. На короля российского шоу-бизнеса работают только самые лучшие дизайнеры, которые шьют незабываемые наряды стоимостью дороже, чем квартира в Москве. Главное правило при создании костюмов для Киркорова - это то, что блеска и перьев много не бывает. Киркоров не любит скромничать...