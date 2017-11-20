Пугачева посмеялась над Киркоровым, который вышел на сцену в её платье

Примадонна нашла повод пошутить над бывшим мужем. Певица Алла Пугачева поупражнялась в остроумии, пошутив над своим бывшим мужем Филиппом Киркоровым. Примадонна выложила фото, на котором Киркоров запечатлен в концертном костюме, очень похожем на просторные платья, в которых она сама обычно выступает. Под снимком Алла Борисовна попросила «Филю» вернуть ей её балахон.Поскольку на Пугачеву подписано более миллиона человек, то её шутка над бывшим мгновенно разлеталась по интернету. Фанаты с удовольствием делают репосты, обсуждая модный конфуз Филиппа, пишет сайт life-dom2.suКстати, сам Киркоров поддержал шутку Пугачевой и ответил ей в том же духе. Он написал «Аллусе», что выслал ей балахон срочной посылкой из Таллина. Просто в Шауляй его одолел приступ ностальгии и к тому же он хотел порадовать Миколаса, напомнив ему о прекрасной юности (прим. ред.: Миколас - первый муж Пугачевой, в браке с которым родилась Кристина).Как правило, концертные костюмы Ф. Киркорова никого не оставляют равнодушным. На короля российского шоу-бизнеса работают только самые лучшие дизайнеры, которые шьют незабываемые наряды стоимостью дороже, чем квартира в Москве. Главное правило при создании костюмов для Киркорова - это то, что блеска и перьев много не бывает. Киркоров не любит скромничать...