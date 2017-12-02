| | «Филадельфия» обыграла «Денвер», «Финикс» уступил «Бостону»
Спорт

«Филадельфия» обыграла «Денвер», «Финикс» уступил «Бостону»

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