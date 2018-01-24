| | Вице-губернатор Владимир Чернов заявил, что детей-сирот в «Зимней вишне» не было
События

Вице-губернатор Владимир Чернов заявил, что детей-сирот в «Зимней вишне» не было

Еще по теме

В «Зимней вишне» обследовано около 95% здания

В «Зимней вишне» обследовано около 95% здания

Сегодня, 10:31
Читать
В

В "Зимней вишне" не было ни одного огнетушителя

Вчера, 23:55
Читать
Они погибли в

Они погибли в "Зимней вишне"

Вчера, 23:55
Читать
Учительница погибла, спасая детей из огня в

Учительница погибла, спасая детей из огня в "Зимней вишне"

Вчера, 22:55
Читать
От родителей погибших в

От родителей погибших в "Зимней вишне" детей потребовали замолчать

Вчера, 22:55
Читать
Украина вернула 13 детей-сирот, вывезенных в РФ

Украина вернула 13 детей-сирот, вывезенных в РФ

24-01-2018, 21:40
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail