| | Под Иркутском в доме-интернате от пневмонии скончался 63-летний инвалид
События

Под Иркутском в доме-интернате от пневмонии скончался 63-летний инвалид

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