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Агилера снялась для глянца без макияжа

Певица впервые показала свои веснушкиЯркая представительница американской поп-сцены Кристина Агилера неслабо удивила своих поклонников. 37-летняя артистка решилась на фотосессию без макияжа и накладных волос для издания Paper magazine.Публикация от Christina Aguilera (@xtina)26 Мар 2018 в 10:59 PDTОколо 20 лет назад, в начале своей сольной карьеры, она прославилась своей страстью к «тяжелому» мэйк-апу, изменяющему внешность практически до неузнаваемости. На днях поклонники звезды впервые заметили на ее лице веснушки, в целом же, многие отметили, что так она выглядит намного лучше и моложе...

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