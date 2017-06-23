Василиса Володина: «Лариса и Роза для меня уже почти родня»

Она появилась на нашем телевидении двенадцать лет назад. А с 2008 года передача «Давай поженимся!» стала ее вторым домом. WomanHit.ru вместе с Василисой вспоминает, как прошли эти годы— Вы не только ведете программу, но и практикуете астрологию. Что вам ближе?— Конечно, практика ближе. Астрологии в моей жизни больше, чем телевидения. Это два разных рода работы. Телевидение — трибуна, помогающая моей профессиональной миссии: популяризации науки астрологии. Я считаю важным для себя рассказывать людям о том, что такое настоящая астрология. Показывать астролога таким, какой он есть, — современным, адекватным человеком, а не смешным бородачом в колпачке со звездами, как воспринимали до определенного времени. Но помимо этого для меня программа еще дополнительно несет много интересного и полезного. Например, возможность почувствовать себя красоткой, которую дарят классные гримеры и стилисты. Я уже сейчас за десять лет жизни в эфире к этому привыкла. Это большое женское удовольствие — увидеть себя в кадре красивой, услышать, как ты всем нравишься. Прекрасный дополнительный бонус.— Василиса — это ведь ваш псевдоним?— Да. Некогда в астрологическом мире псевдоним был нормой, своего рода хорошим тоном. Ну и этому еще поспособствовали определенные смешные факторы. В начале нулевых я активно писала для прессы. Сейчас уже под полтысячи материалов. И какое-то время подписывалась своей фамилией. И вот однажды пришлось писать статью-исследование на тему маниакальных психиатрических проявлений. И когда я этот материал написала, мне мой муж категорически запретил подписываться настоящим именем и фамилией. Ради моего же блага. А вдруг нехорошая волна поднимется? А вдруг люди с отклонениями прочитают эту статью и неверно среагируют… Я тогда, собственно, и придумала себе псевдоним. Причем взяла фамилию Володина — прикрылась фамилией моего мужа.Василиса Володина, Лариса Гузеева и Роза Сябитова уже десять лет являются коллегами по программе «Давай поженимся!»Фото: материалы пресс-служб— Говорят, что вы с астрологической точки зрения ждали материнства около трех лет. Это правда?— Да, мы действительно планировали второго ребенка, но был период длиной в три года, который я пропускала сознательно.— Не страшно было рожать в сорок лет?— Совсем нет. Мой личный опыт родов в сорок оказался гораздо комфортнее, чем в 27. Это же мой второй ребенок, понимаете? И, в частности, именно поэтому мы с рождением Вячеслава так серьезно подошли к вопросу. Хотя, конечно, пришлось перенести прессинг со стороны близких, типа «когда же вы второго родите?». Ну и, само собой, человеческих страхов никто не чужд. Но я по опыту своей работы понимала, что есть время, когда не нужно торопиться. И пока ни разу не пожалела.Как говорит сама Василиса, знакомство с супругом Сергеем состоялось благодаря астрологии. Сейчас пара воспитывает дочь и сынаФото: Instagram.com— Вы как-то сказали, что не будете спорить с теми, кто говорит, будто беременные женщины хуже соображают. Это объективно так? И как было у вас?— Да, это действительно так. Это физиология. Зачем с этим спорить? Как спорить с тем, кто сильнее — мужчина или женщина? Мужчина физически сильнее. То же самое с беременной женщиной. Она действительно начинает хуже соображать. Потому что ресурсы организма уходят на другое. Я продолжала работать фактически до самых родов. И где-то на третьем месяце возобновила консультации. Но бытовые реакции у беременной женщины действительно другие — чаще чашки выпадают из рук, она становится более рассеянной, более сонливой. По крайней мере мой личный опыт и опыт тех, кого я знаю, говорит именно об этом.— Дети не помеха в профессии телеведущей и астролога?— Дети вообще не помеха. Дети — это счастье. Тут вопрос, для кого и что главное. Для меня дети — главное изначально. И профессия вторична по отношению к семье и детям. Работа за деньги — это прежде всего мое средство выживания в мире, возможность кормить детей. И во вторую очередь это поле моего личного любопытства и интереса. Мое развитие, моя реализация. Моя страсть, за которую еще и платят. То, что все эти факторы вместе сошлись, просто чудесное пересечение обстоятельств.Виктория, дочь Василисы, сейчас старшеклассница. Девушка увлекается баскетболом, при этом часто просит маму об уроках астрологииФото: Instagram.com— У старшей дочки Виктории, как вы говорили, кризис переходного возраста начался чуть ли не с детства. Что сегодня?— Это состояние нас уже покинуло года два назад. И я подтвердила мнение одного известного психолога, который говорит, что у девочек подростковый возраст чаще всего проходит сложнее, нежели у мальчиков. Потому что девушки более эмоциональны, они мятущиеся натуры. Сейчас Вика очень выросла и изменилась, стала совсем другой. Смогла полнее проявить себя. Вообще подросткам сложно жить. Лихорадит их, бедных, и всю семью вместе с ними. Хорошо, когда это все заканчивается.— Чем сегодня увлекается Виктория?— Сейчас баскетболом. Но явно это не будет ее профессией. К сожалению, современная система образования заставляет ребенка увлекаться уроками в основном. И как ни пытаются уйти в сторону предметной специализации, это не заставляет увлекаться предметами. Не очень рационально устроена программа. До лета прошлого года она увлекалась тем, чтобы сдать блестяще итоговую аттестацию. Сейчас она увлекается, как и всякий ученик десятого класса, чтобы к июлю подготовиться и сдать экзамены. Как ни ужасно прозвучит. А для себя она увлекается (по секрету) карточными гаданиями и делает расклады уже на приличном уровне. Вика очень просит меня начать ее обучать астрологии вот уже последний год. А я из-за нехватки времени пытаюсь отбояриваться от этого вопроса. Предлагаю ей почитать книги какие-то, что-то и куда-то направить, но на самом деле внутренне, конечно, понимаю: если заниматься, то нужно это делать системно. А боюсь, что у меня не хватит времени и сил. Это нужно, но пока еще мама не собралась.Одним из приятных бонусов работы на ТВ Василиса считает возможность почувствовать себя в кадре красоткойФото: материалы пресс-служб— А как же династия?— Меня никогда не заставляли. Родители не душили в сторону какой-то конкретной профессии. Поэтому и у меня желание заставить детей идти моим путем отсутствует. Но, конечно же, это было бы здорово.— Вы вернулись на съемки спустя несколько месяцев после рождения второго ребенка. А кто смотрел за детьми?— Если дать волю моим любимым коллегам, им бы хотелось, чтобы я родила прямо в студии и можно было сделать прекрасный сюжет. Но такой возможности я им не дала. А вот кто смотрел за детьми? Старшей дочери уже тринадцать лет было, когда Слава родился. Съемки проходят несколько дней в месяц. И сказать, что я уходила на съемки как на войну на полгода и дети меня не видели — нет, такого не было. Да, ты вырываешься на несколько дней. Слава был в этот момент со мной. Вика — у бабушки. Все остальные 24 дня в месяц я все-таки присутствовала рядом.— Не секрет, что за десять лет существования программы вас полюбили миллионы. Вы ощущаете эту любовь?— Ощущаю. Мне в этом смысле везет. Мне достается какое-то позитивное внимание. Со мной здороваются, встречают улыбкой, тепло приветствуют. Иногда внимание чуть больше нарушает личные границы, чем хочется. Я много лет к этому болезненно привыкала (не всегда хочется, чтобы в тот момент, когда сидишь в ресторане или театре, некто неизвестный тебя панибратски хлопал по плечу или пытался целовать в уста сахарные). Есть некоторые издержки известности. Но в целом я понимаю почему. Причина все же — теплое отношение. И это приятно.— Какие у вас отношения с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой за пределами студии?— Довольно теплые. Мы, может быть, не встречаемся, не распиваем чаи (хотя иногда случается). Но это точно приятные отношения. Почти как у дальних родственников: ты понимаешь, что они где-то есть, может, пускай ты с ними не видишься регулярно, но все равно от одного факта их существования хорошо. За эти десять лет, мне кажется, наши взаимные чувства окрепли. Ни у кого не выработалось друг к другу стойкого отвращения или непреодолимой усталости. Мы — это постоянная профессиональная среда общения друг для друга. Несколько дней в месяц, но десять лет...