«Мы все виноваты в смерти этих детей»: Алферова высказалась о трагедии в Кемерово

Актриса призывает требовать точные цифры погибшихСегодня утром звезда сериалов «Московские окна» и «Крутые берега» Ксения Алферова прокомментировала происшествие в Кемеровской области, где в результате возгорания торгового центра погибло более 60 человек.«Мы все виноваты в смерти этих детей», — считает артистка. «Наше равнодушие убило этих людей. Если нет сил и времени, то хотя бы мы можем поддержать тех, кому не все равно, кто пытается разобраться, докопаться!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призывает она со своей страницы в соцсети «Инстаграм». «Мы все должны потребовать точные цифры погибших для начала, мы не должны разрешать нам врать, мы точно должны потребовать объявить национальный траур, поскольку это наша национальная трагедия!» — пишет Ксения.«Например есть много общественных организаций, которые, заручившись поддержкой местных Властей или общественной палаты проводят проверки в детских домах, например, точно это знаю, поскольку наш фонд одна из них. И многое удается менять! Но это не инициатива властей, инициатива этих организаций!!!!» — подчеркнула Алферова. Напомним, что актриса является соучредителем благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития...