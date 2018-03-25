Лолита отдаст свой гонорар родственникам погибших при пожаре в Кемерово?

Ее выступление в Перми началось с минуты молчанияНеадавно эстрадная исполнительница Лолита Милявская дала концерт в столице Прикамья. Выступление она решила начать с минуты молчания в честь жертв трагедии в Кемерово, где 25 марта в результате возгорания торгового центра погибло более 60 человек.Программу при том изменять не стали. Оповещая об этом свою аудиторию, артистка заявила, что пожертвует весь гонорар от этого выступления одному из родственников погибших в вышеописанном происшествии. Во время своего обращения певица также припомнила возгорание в клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали полторы сотни человек, передают eg.ru...