| | Лолита отдаст свой гонорар родственникам погибших при пожаре в Кемерово?
Шоу-Биз и культура

Лолита отдаст свой гонорар родственникам погибших при пожаре в Кемерово?

Ее выступление в Перми началось с минуты молчанияНеадавно эстрадная исполнительница Лолита Милявская дала концерт в столице Прикамья. Выступление она решила начать с минуты молчания в честь жертв трагедии в Кемерово, где 25 марта в результате возгорания торгового центра погибло более 60 человек.Программу при том изменять не стали. Оповещая об этом свою аудиторию, артистка заявила, что пожертвует весь гонорар от этого выступления одному из родственников погибших в вышеописанном происшествии. Во время своего обращения певица также припомнила возгорание в клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали полторы сотни человек, передают eg.ru...

Еще по теме

Жители Кемерова требуют правду о погибших в пожаре - Русская планета

Жители Кемерова требуют правду о погибших в пожаре - Русская планета

Сегодня, 09:10
Читать
Выросло число жертв пожара в ТЦ Кемерово

Выросло число жертв пожара в ТЦ Кемерово

Вчера, 00:48
Читать
Ужасный пожар в Кемерово: стали известны шокирующие цифры о жертвах и пропа ...

Ужасный пожар в Кемерово: стали известны шокирующие цифры о жертвах и пропа ...

25-03-2018, 22:02
Читать
Смертельный пожар ТЦ в Кемерово: последние подробности и новые видео

Смертельный пожар ТЦ в Кемерово: последние подробности и новые видео

25-03-2018, 17:55
Читать
Лолита рассказала о сомнительной деятельности столичного тренингового центр ...

Лолита рассказала о сомнительной деятельности столичного тренингового центр ...

8-07-2017, 03:50
Читать
Лолита Милявская удивила на концерте

Лолита Милявская удивила на концерте

17-11-2014, 08:52
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail