Знаменитый фотограф укоротила Плющенко нос

Странным кадром в соцсети поделилась его женаНа днях в «Инстаграме» Яны Рудковской был опубликован кадр из новой фотосессии. В кадре продюсер была запечатлена вместе с супругом Евгением Плющенко. «Спасибо Эллен фон Унверт за потрясающую фотосессию. Сниматься у фотографа, который входит в топ-10 лучших фотографов мира, — большая честь», — подписала она снимок.Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)24 Мар 2018 в 1:08 PDTТитулованный фигурист позирует в профиль, якобы набивая татуировку на груди жены. Однако в комментариях большинство пользователей выразили свое негодование по поводу «перебора с фотошопом». Некоторые открыто заявляли, что нос спортсмена на данном фото выглядит в два, а то и три раза меньше, чем на самом деле...