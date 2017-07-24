Анна Калашникова: «Я хочу сделать подарок сыну: братика или сестричку»

Эксклюзив WomanHit.ru: светская львица отметила день рождения своего ребенка и уезжает из страныБывшая пассия Прохора Шаляпина Анна Калашникова в ближайшее время покинет Россию. Сделает она это исключительно на благо своего сына. О том, что происходит в жизни светской львицы, она по секрету рассказала WomanHit.ru«В моей жизни недавно произошло важное событие: мы отметили три года моему сыну. Это уже осознанный возраст для малыша. И мы, наконец, идем в садик, но не в Москве. Для этого мы улетаем в Испанию на несколько месяцев. Сын будет там учить английский и испанский языки, заниматься в секции футбола. Так что сейчас мы будем жить на две страны", — поделилась Анна планами.Как пояснила модель, она до сих пор под впечатлением от праздника, который ей помогали устроить звездные друзья."Могу так же сказать, что само празднование прошло прекрасно. Наша крестная Инна Жиркова надарила кучу подарков. Прохор Шаляпин даже активно поучаствовал. Мы с ним сейчас общаемся, несмотря на то, что я не могу ему простить, когда он кричал на передаче, что я не беременна и обманываю. Но он позднее извинился, и мы в хороших дружеских отношениях. Я не умею долго злиться, честно говоря, я его простила. В итоге Прохор приехал на день рождения, подарил сыну специальную футбольную форму к чемпионату мира, и они вместе с Инной Жирковой хотят помочь записать его в футбольную школу в Москве. Оказалось, что это непросто: там большой конкурс, да и ездить далеко мы не можем: все-таки сын еще маленький.Анна Калашникова помирилась с Прохором Шаляпинымnstagram.com/annakalash/А наш любимый крестный Андрей Ковалев подарил нам денежку — помог обустроить детскую для Данюшки в Испании. Мы арендовали хорошую квартиру, но детская требовала ремонта», — рассказала Анна.Разумеется, мы не могли не спросить, откуда же Калашникова берет средства на все эти дорогие удовольствия. Как пояснила светская львица, она работает и сама, но от помощи не отказывается.Крестная сына Калашниковой Инна Жиркова стала для ребенка настоящей праздничной феей«Целыми днями приходится работать, но, конечно, мне финансово еще помогает мой молодой человек. Мы второй год уже вместе. Хотя у нас отношения на равных: где-то я даже больше зарабатываю. Плюс мне помогают родители, брат — они воспитывают сына. А я сама очень хочу все-таки сделать еще один подарок Данюшке: братика или сестричку. Я потеряла дочь, но мы с моим молодым человеком снова настроились и активно работаем над появлением ребенка», — призналась Анна...