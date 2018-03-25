Водянова назвала происшествие в Кемерово национальной трагедией

Модель требует объявить национальный траурВечером 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в районе Кемерово случился крупный пожар. В результате происшествия около 200 человек пострадало, 64 из них погибли. Известно, что заживо сгорели животные из контактного зоопарка в здании, а некоторые родители, детей которых не удалось спасти, не смогли пережить утрату и свели счеты с жизнью.Наталья Водянова начала сбор подписейWWW.INSTAGRAM.COM/NATASUPERNOVAНесколько часов назад одна из самых знаменитых супермоделей с русскими корнями Наталья Водянова потребовала объявить национальный траур по этому поводу. «Что-то с нами не так, если смерть больше 60 человек (цифра наверняка занижена), многие из которых — дети, не сигнализирует о национальной трагедии!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала она в «Инстаграме». Она также предложила своим подписчикам подписать петицию с требованием огласить полный список погибших...