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Водянова назвала происшествие в Кемерово национальной трагедией

Модель требует объявить национальный траурВечером 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в районе Кемерово случился крупный пожар. В результате происшествия около 200 человек пострадало, 64 из них погибли. Известно, что заживо сгорели животные из контактного зоопарка в здании, а некоторые родители, детей которых не удалось спасти, не смогли пережить утрату и свели счеты с жизнью.
Водянова назвала происшествие в Кемерово национальной трагедией
Наталья Водянова начала сбор подписейWWW.INSTAGRAM.COM/NATASUPERNOVAНесколько часов назад одна из самых знаменитых супермоделей с русскими корнями Наталья Водянова потребовала объявить национальный траур по этому поводу. «Что-то с нами не так, если смерть больше 60 человек (цифра наверняка занижена), многие из которых — дети, не сигнализирует о национальной трагедии!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала она в «Инстаграме». Она также предложила своим подписчикам подписать петицию с требованием огласить полный список погибших...

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