| | РџРѕСЃРѕР»СЊСЃС‚РІРѕ Р Р¤ РІ РЎРЁРђ В«С‚СЂРѕР»Р»РёС‚В» Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅ: РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РІС‹Р±СЂР°Р» РѕС‚РІРµС‚РЅСѓСЋ РјРµСЂСѓ РґР»СЏ РђРјРµСЂРёРєРё
Наука

РџРѕСЃРѕР»СЊСЃС‚РІРѕ Р Р¤ РІ РЎРЁРђ В«С‚СЂРѕР»Р»РёС‚В» Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅ: РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РІС‹Р±СЂР°Р» РѕС‚РІРµС‚РЅСѓСЋ РјРµСЂСѓ РґР»СЏ РђРјРµСЂРёРєРё

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22-02-2018, 06:55
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РџРѕСЃРѕР»СЊСЃС‚РІРѕ Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚РјРµС‚РёР»Рѕ РІР°Р¶РЅРѕСЃС‚СЊ СЃРѕРІР ...

РџРѕСЃРѕР»СЊСЃС‚РІРѕ Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚РјРµС‚РёР»Рѕ РІР°Р¶РЅРѕСЃС‚СЊ СЃРѕРІР ...

5-02-2018, 13:15
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РџРѕСЃРѕР»СЊСЃС‚РІРѕ Р Р¤ РІ РЎРЁРђ РїРѕРґРѕР·СЂРµРІР°РµС‚ Р’Р°С€РёРЅРіС‚Рѕ ...

РџРѕСЃРѕР»СЊСЃС‚РІРѕ Р Р¤ РІ РЎРЁРђ РїРѕРґРѕР·СЂРµРІР°РµС‚ Р’Р°С€РёРЅРіС‚Рѕ ...

3-02-2018, 19:35
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РџРѕСЃРѕР»СЊСЃС‚РІРѕ РЎРЁРђ РѕС‚СЂРµР°РіРёСЂРѕРІР°Р»Рѕ РЅР° Р·Р°РґРµСЂР¶Р°Р ...

РџРѕСЃРѕР»СЊСЃС‚РІРѕ РЎРЁРђ РѕС‚СЂРµР°РіРёСЂРѕРІР°Р»Рѕ РЅР° Р·Р°РґРµСЂР¶Р°Р ...

5-12-2017, 22:11
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РњРР” Р Р¤ СЃРѕРѕР±С‰РёР» Рѕ Р¶РµСЃС‚РєРѕРј РѕС‚РІРµС‚Рµ Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕР ...

РњРР” Р Р¤ СЃРѕРѕР±С‰РёР» Рѕ Р¶РµСЃС‚РєРѕРј РѕС‚РІРµС‚Рµ Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕР ...

29-09-2017, 23:15
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РџРѕСЃРѕР» РЎРЁРђ Р”Р¶РѕРЅ РўРµС„С„С‚ РїРѕРєРёРґР°РµС‚ Р РѕСЃСЃРёСЋ

РџРѕСЃРѕР» РЎРЁРђ Р”Р¶РѕРЅ РўРµС„С„С‚ РїРѕРєРёРґР°РµС‚ Р РѕСЃСЃРёСЋ

28-09-2017, 23:05
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Наука

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