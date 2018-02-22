РџРѕСЃРѕР»СЊСЃС‚РІРѕ Р Р¤ РІ РЎРЁРђ В«С‚СЂРѕР»Р»РёС‚В» Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅ: РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РІС‹Р±СЂР°Р» РѕС‚РІРµС‚РЅСѓСЋ РјРµСЂСѓ РґР»СЏ РђРјРµСЂРёРєРё

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Под Киевом умер ветеран АТО
Розыск педофила: в Киеве ударили электрошокером и изнасиловали ребенка
Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Одинокий мазохист: в России объяснили желание Путина идти на конфронтацию с Западом
Названы имена самых злостных нардепов-прогульщиков Рады в марте
Беспрецедентные меры безопасности: появились новые видео и подробности секретного визита лидера КНДР в Китай
Потеряли доверие: властям Украины озвучили серьезное предупреждение и дали совет по поводу Рубана и Савченко
В Житомирской области через интернет продавали бронетранспортеры и другую военную технику: опубликованы фото
Экономика
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Автомобили Ford научат «сотрудничать» в поиске парковочного места
В Россию привезут китайскую копию Porsche Macan
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Трагедия в Кемерово: жители вышли на массовый митинг
Массовый митинг в Кемерово: на место стягивают силовиков и автозаки
В России в серьезном ДТП пострадали восемь подростков
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Боевики 47 раз нарушили режим тишины
Социум
Австралия не будет выступать против предлагаемого приобретения Bayer Monsanto
Выборы президента РФ незаконны
Путин может спать абсолютно спокойно
Каталония: вождь бунтовщиков не дотягивал до уровня Наполеона
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Мнение
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Спорт
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Шоу-Биз
Водянова назвала происшествие в Кемерово национальной трагедией
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Киевские Ведомости
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Анастасия Дущак
Редактор раздела Наука
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