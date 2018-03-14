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Наука

РЎР°Р№С‚ РћР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕР№ РїР°Р»Р°С‚С‹ РЎРµРІР°СЃС‚РѕРїРѕР»СЏ РїСЂРµРІСЂР°С‚РёР»СЃСЏ РІ РїРѕСЂРЅРѕСЂРµСЃСѓСЂСЃ

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14-03-2018, 13:30
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Р—Р°РІРѕРґ РџРѕСЂРѕС€РµРЅРєРѕ РїРµСЂРµС€РµР» РІ С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅСѓСЋ СЃРѕ ...

Р—Р°РІРѕРґ РџРѕСЂРѕС€РµРЅРєРѕ РїРµСЂРµС€РµР» РІ С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅСѓСЋ СЃРѕ ...

2-02-2018, 13:01
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РќР° С‚СЂР°СЃСЃРµ Сѓ Р»РµСЃРѕРїРѕР»РѕСЃС‹ РІ Р РѕСЃС‚РѕРІСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°С ...

РќР° С‚СЂР°СЃСЃРµ Сѓ Р»РµСЃРѕРїРѕР»РѕСЃС‹ РІ Р РѕСЃС‚РѕРІСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°С ...

19-11-2017, 13:15
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РџСѓС‚РёРЅ РѕР¶РёРґР°РµС‚ РґРѕРєР»Р°РґР° РїРѕ РІРѕРїСЂРѕСЃСѓ С‚РѕРЅРЅРµР»СЏ ...

РџСѓС‚РёРЅ РѕР¶РёРґР°РµС‚ РґРѕРєР»Р°РґР° РїРѕ РІРѕРїСЂРѕСЃСѓ С‚РѕРЅРЅРµР»СЏ ...

20-09-2017, 20:55
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Р’ РЎРµРІР°СЃС‚РѕРїРѕР»Рµ РІРїРµСЂРІС‹Рµ РІ РёСЃС‚РѕСЂРёРё РїСЂРѕС€Р»Рё РІС ...

Р’ РЎРµРІР°СЃС‚РѕРїРѕР»Рµ РІРїРµСЂРІС‹Рµ РІ РёСЃС‚РѕСЂРёРё РїСЂРѕС€Р»Рё РІС ...

10-09-2017, 23:55
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Р’ РЎРµРІР°СЃС‚РѕРїРѕР»Рµ РѕС‚РјРµС‚РёР»Рё Р”РµРЅСЊ Р’РњР¤ Р Р¤

Р’ РЎРµРІР°СЃС‚РѕРїРѕР»Рµ РѕС‚РјРµС‚РёР»Рё Р”РµРЅСЊ Р’РњР¤ Р Р¤

30-07-2017, 18:06
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Наука

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