НБУ отказал белорусскому банку в покупке Сбербанка

Национальный банк Украины 19 марта отказал в приобретении через Паритетбанк (Беларусь) существенного участия в Сбербанке (Киев) в размере 100% его уставного капитала. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
Как отмечается, отказ связан с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины
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"Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского Сбербанка вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине", – сказано в сообщении...