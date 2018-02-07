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Экономика

Доллар в обменниках падает в цене

Доллар в обменниках падает в цене
Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков сегодня, 27 марта, понизился по сравнению с прошлым днем на 0,85 коп. до 26,3891 UAH/USD, курс покупки - на 2,25 коп. до 26,0631 UAH/USD. Об этом сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на BIN.ua.

Как отмечается, средний курс покупки евро повысился на 10,76 коп. до 32,2219 UAH/EUR, курс продажи повысился на 11,34 коп. до 32,8284 UAH/EUR.

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Напомним, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков 23 марта понизился по сравнению с прошлым днем на 3,64 коп. до 26,4191 UAH/USD, курс покупки - на 7,79 коп. до 26,0648 UAH/USD.
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